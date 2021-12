NHL-seurassa useita koronatapauksia – kolme ottelua joudutaan siirtämään

Calgary asetti maanantaina Elias Lindholmin, Andrew Mangiapanen, Brad Richardsonin, Adam Ruzickan, Chris Tanevin ja Nikita Zadorovin NHL:n koronalistalle. Lisäksi myös yksi taustahenkilö on asetettu samaiselle listalle.

Tartuntojen vuoksi Calgaryn harjoitustilat on toistaiseksi suljettuna.

Koronavirus on nostanut päätään viime viikkoina myös NHL:ssä. Syksyn aikana myös New York Islandersin ja Ottawa Senatorsin pelejä on siirretty seuraa kiusanneiden koronatartuntojen vuoksi.