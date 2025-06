Armand Duplantisilla vain yksi tavoite jäljellä – haluaa toteuttaa sen tänään Tukholmassa

Armand Duplantis on voittanut urallaan jo kaiken. Tänään Tukholman Timanttiiliigassa hänellä on mahdollisuus saada puuttuva tavoite täytettyä.

Duplantis on parantanut seiväshypyn ME-lukemia useaan otteeseen ja on hilaannut sen peräti lukemiin 627. Sen lisäksi miehellä on olympikultaa, MM-kultaa, EM-kultaa ja kaikki hallimestaruudet. Hän on tällä hetkellä luultavasti ylivoimaisin yleisurheilija omassa lajissaan, mutta silti nälkää löytyy hypätä vielä korkeammalta. Duplantiis kertoi tämän hetken tavoitteistaan ennen Timanttiliiga-koitosta

– Ainoa, mitä minulta puuttuu on maailmanennätys täällä Tukholman stadionilla. Se on asia, jota en voi päästää mielestäni. Vaikuttaa siltä, että ilma on juuri niin hyvä kuin se voi olla, ja keho niin hyvä kuin se voi. On enää minusta kiinni, että päästään korkealle, Duplantis sanaili.

Duplantis kertoo, että Tukholman kisa on erityisen tärkeä hänelle, ja hän takaraivossa on jopa pientä painetta.

– Perheenii molemmilta puolilta on katsomassa, ja se luo vähän painetta. Nämä kisat tuntuvat vähän kuin pienoisarvokisoilta, ruotsalais-yhdysvaltalainen kommentoi.

Duplantis on tällä kaudella hypännyt ulkona vasta tuloksen 615, mikä syntyi kolme päivää sitten Oslon Timanttiiliigassa. Hypyn voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

"Mondon" maailmanennätys on kuitenkin niin tuore, että se on hypätty helmikuussa, joten tänään Tukholman stadioinilla ME-hyppy on erittäin mahdollinen.

Lähetys Tukholman Timanttiliigasta alkaa klo 19 MTV Katsomosta.