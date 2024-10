Mistä on kyse? Helsingin tuomiokirkon keskellä leijuu seitsemänmetrinen maapallo

Gaia-pallo on osa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa lokakuussa vietettävää Kestävä tulevaisuus -tapahtumaa . Sen tuominen Helsinkiin on ollut noin vuoden kestävä prosessi.

– Pallo tuotiin Lontoosta tänne mutkikkaasti ja vaikeasti, mutta ammattilaiset ovat hoitaneet työn hyvin ja nyt me saamme kaikkia nauttia siitä, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherra Mari-Anna Auvinen sanoo.

Jokainen sentti Gaia-pallossa vastaa 18 kilometriä todellisuudessa. Luke Jerram on luonut Gaia-pallon Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasan satelliittikuvien pohjalta.

– Me katsomme Gaia-palloa ikään kuin me katsoisimme maapalloamme avaruudesta käsin, Auvinen kertoo.

Gaia-pallo on osa tulevaisuustapahtumaa

Tapahtumaa on ollut tuottamassa runsas joukko ihmisiä seurakuntaneuvoston jäsenistä moniin yhteistyökumppanehin. Auvisen mukaan tapahtuman kantava ajatus toivo, jota hänen mukaansa yhteiskunnassa on usein liian vähän.

– Me pyrimme kaikin tavoin rakentamaan toivon näkökulmaa ja toivon tulevaisuutta. Se on myytti, että me emme voisi tehdä mitään, Auvinen sanoo.