Tässä ovat neljännen Tanssii Tähtien Kanssa -liven kappaleet ja tanssilajit

Tehdään haaveista totta tanssin keinoin neljännessä Tanssii Tähtien Kanssa -livelähetyksessä 29. syyskuuta. Esitykset heijastavat tanssijoiden pieniä liikuttavia unelmia, lapsuuden haaveita tai tulevaisuuden suunnitelmia, jotka heräävät eloon upeiden koreografioiden kautta.

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Sami & Claudia / Quickstep

I`ll be there for you (The Dancelife Orchestra)

Mika & Liisa / Wiener

Ama Credi E Vai (Andrea Bocelli)

Linnea & Anssi / Wiener

Lose Control (Teddy Swims)

Arja & Valtteri / Hidas valssi

You Light Up My Life (Whitney Houston)

Niina & Sami / Hidas valssi

Gymnopédie No. 1 (Erik Satie)

Olli Halonen & Kerttu Nieminen / Wiener

The Times of My Life (David Cook)

Isaac & Kastanja / Quickstep

I Have Got a Woman (Ray Charles)

BESS & Marko / Foxtrot

Vapaa (Erin)

Gogi & Kia / Tango

Asi Se Baila El Tango (Bailongo)