Arabianrannan lapsenmurhasta epäilty mies veti rappukäytävään paenneen lapsen takaisin asuntoon ja surmasi veitsellä – lue tutkinnanjohtajan tiedotustilaisuus sanasta sanaan

Mediaa ei päästetty kuvaamaan käräjäoikeuden saliin. Tapauksen käsittely määrättiin salaiseksi.

Mainos

36-vuotias mies surmasi 7-vuotiaan lapsen joulupäivän vastaisena yönä Helsingin Arabianrannassa. Mies vangittiin tänään todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth kertoi tapauksesta medialle vangitsemiskäsittelyn jälkeen. Yllä olevalta videolta näet tiedotustilaisuuden kokonaan.



Alta voit lukea sanasta sanaan Kanthin vastaukset median kysymyksiin. Tekstistä on karsittu ylimääräisiä taukoja.



Minkälaiset suhteet näillä epäillyllä ja uhrilla oli?



– Epäilty on ollut uhrin eno, ja hän on ollut vierailulla tässä uhrin kotiasunnossa.

Miten henkirikos on tapahtunut ja miten poliisi pääsi sen jäljille?

– Asiasta on tullut ilmoitus hätäkeskukseen, tapahtuneesta pahoinpitelystä paikalle on tilattu ambulanssi. Sen jälkeen teko on kuitenkin edennyt siten, että epäilty on saanut uhrin uudestaan haltuunsa, paennut hänen kanssaan takaisin asuntoon, sulkenut oven, jossa henkirikos on sitten tapahtunut. Asunnossa ei ole ollut silloin muita.

– Teko on ollut yllättävä ja hyvin nopea.

Mainos

Mikä tämän teon motiivi on?

– Tässä vaiheessa motiivista ei oikein voi tarkemmin lausua. Epäiltyä on kuultu tässä vaiheessa vain kerran. Hän kertoo harhoistaan, jotka olisivat voineet johtaa tähän tekoon.

Mikä on tekoväline?

– Teräasetta on käytetty.

Kestikö tämä teko kauan?

– Teko on ollut itsessään hyvin nopea.

Kuoliko tämä poika heti tapahtumapaikalla?

– Kyllä, poika on todettu kuolleeksi heti tapahtumapaikalla.

Mitä ennen tekoa on tapahtunut?

– Ilta on ollut hyvin rauhallinen. Perheen lapset ovat olleet jo nukkumassa. Epäillyn lisäksi kaksi muuta asunnossa ollutta aikuista ovat katsoneet televisiota.

Olivatko nämä muut aikuiset tämän pojan vanhempia?

– Siihen en ota kantaa. Perheen läheisiä kuitenkin joka tapauksessa. Yksityiskohtaisia… kuka… missä suhteessa uhriin nämä asunnossa olleet, en ota tässä vaiheessa kantaa.

Miten epäilty suhtautuu rikosepäilyyn?

– Hän on myöntänyt henkirikoksen.

Mistä nämä harhat ovat johtuneet? Huumausaineista?

– Siihen en voi ottaa vielä tässä vaiheessa kantaa.

Olivatko tässä tilanteessa ketkään muut uhattuina kuin tämä pieni poika?

– Ei, tekijä ei ole kohdistanut minkäänlaista uhkaa kehenkään muuhun kuin tähän poikaan.

Onko muu perhe paennut tästä asunnosta teon aikana?

– Tässä on avun hälyttämisen aikana siirrytty portaaseen odottamaan apua, josta sitten epäilty on saanut uhrin takaisin haltuunsa, jolloin on palattu takaisin sinne asuntoon. Jolloin muut ovat jääneet ovien ulkopuolelle.

Oliko siinä vaiheessa vahingoitettu tätä uhria, kun oli paettu sinne rappukäytävään?

– Kuten sanoin, paikalle oli hälytetty ambulanssi.

Mutta poika oli vielä elossa siinä vaiheessa?

– Kyllä.

Mistä tekoase on saatu? Oliko se hänellä mukana vai ottanut sieltä asunnosta?

– Tätä ei ole vielä tarkemmin selvitetty esitutkinnassa. Esitutkinta on tosiaan vasta alkuvaiheessa ja pyydän tutkintarauhaa tämän suhteen.

Mikä pojan tarkka ikä on?

– Seitsemän vuotta.

Onko tekoväline poliisin hallussa?

– Tekoväline on poliisin hallussa.

Onko uhrin omaisia, läheisiä tai perhettä päästy jo kuulemaan?

– Uhrin perheelle on toimitettu kriisiapua, he ovat tällä hetkellä kriisiavun piirissä. Heidän kuulemiset tulee jatkumaan, kun tilanne hieman selkiää.

Miksi vaaditte käsittelyä salaiseksi?

– Sekä esitutkinnan turvaamiseksi että myös uhrin perheen henkilöllisyyden turvaamiseksi.

Voiko tässä taustalla vaikuttaa motiivina jonkintyyppinen kosto, tai onko ollut jonkinlaista riitaa esimerkiksi epäillyn ja uhrin perheen kesken?

– Semmoisia seikkoja ei ole vielä selvitetty esitutkinnassa.

Onko epäillyn puheista tai mistään muusta tullut ilmi, että voisiko olla viitteitä kunniaväkivallasta tai viharikoksesta?

– Semmoisestakaan ei ole vielä tullut mitään selvyyttä esitutkinnassa.

Jos tuo väkivalta on tehty epäillysti teräaseella, mikä siitä tekee tunnusmerkistössä erityisen raa’an ja erityisen julman?

– Tekotapa on ollut erityisen raaka ja julma. Siinä on ollut ilmeinen tappamisen tarkoitus ja uhrina on ollut puolustuskyvytön lapsi.

– Ja tässä vaiheessa minulla ei ole oikeastaan asiasta muuta lausuttavaa…

Saako yhden kysymyksen… onko tekijä Suomen kansalainen?

– Epäilty on ulkomaalaistaustainen.

Onko tietoa mistä maasta hän on alun perin kotoisin?

– Etninen tausta sinänsä on henkilötietolain suojaamaa tietoa, sitä en voi paljastaa. Epäilty on ulkomaalaistaustainen. Hänen kansalaisuutensa tilasta mulla ei ole täyttä selvyyttä.

Oliko tätä tilannetta ennen minkään näköisiä uhkauksia, niin kuin suu-sanallisia, tätä perhettä tai uhria kohtaan?

– Tällä hetkellä esitutkinnassa ei ole tullut sellaisia uhkauksia poliisin tietoon.

– Kuten sanoin, esitutkinta on alkuvaiheessa ja pyydän tutkintarauhaa tästä eteenpäin. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina. Todennäköisesti silloin voi olla asiassa muuta lisää lausuttavaa. Tosiaan, tiedote on lähetetty kaikille median edustajille, voitte sieltä lukea tarkemmin.

Tilanne siis on tullut täysin yllätyksenä perheellekin?