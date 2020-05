Uutta tietoa Vantaan lapsimurhasta: Poliisi uskoo äidin suunnitelleen teon – pidempään jatkuneesta väkivallasta ei ole merkkejä

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo, että murhasta epäilty 22-vuotias nainen on siirretty vankilaan, ja toinen kuulustelu järjestetään ensi viikolla.

Poliisilla on kuva motiivista

Vaikka tässä välissä toista kuulustelua ei olla ehditty järjestämään, Minkkisen mukaan nainen on kertonut poliisille lisätietoja vangitsemisoikeudenkäynnin ja muun kanssakäymisen yhteydessä.

– Epäiltyä on kuulusteltu ja sen lisäksi häntä on tietenkin vangitsemisessa jututettu. Ja poliisille on tietenkin selvinnyt tapahtumiin liittyviä asioita, mutta ne eivät ole sellaisia, joita voidaan julkisuuteen kertoa.