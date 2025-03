Apulaisoikeuskansleri: Seksuaalirikosprosessit liian hitaita – "Näyttö perustuu usein kertomuksiin ja muistikuviin"

Apulaisoikeuskanslerin mukaan rikosprosessien venyminen on ongelma uhrin hyvinvoinnin ja oikeuskäsittelyn lopputuloksen kannalta.

Uusimmassa Asian ytimessä.doc -dokumentissa Vihan vastarinta tavataan 30-vuotias Anna Bisi, joka ilmoitti vuonna 2022 poliisille raiskauksesta.

Poliisi alkoi tutkia tapahtunutta pakottamisena seksuaaliseen tekoon ja tapaus siirtyi syyteharkintaan vuoden 2023 aikana, jossa se on edelleen.

Anna ymmärtää, että poliisin kuuluu tietää, mitä on tapahtunut ja suorittaa tutkinta. Hänen mielestään toimintatavoissa kuitenkin unohdetaan pahimmillaan inhimillisyys.

– Rikosprosessissa ei oteta tosissaan sitä, että haluan tämän olevan ohi. En pyytänyt tätä.

Vuonna 2022 Anna Bisi kertoi poliisille, että hänet on raiskattu. Keskusteluissa poliisin kanssa hän koki tulleensa vähätellyksi. Sama tuomio odotti sosiaalisessa mediassa.



Kolme vuotta tapahtuman jälkeen Anna odottaa edelleen asian etenemistä ja taistelee etenkin sosiaalisessa mediassa rehottavaa naisvihaa vastaan.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kommentoi seksuaalirikosprosessien kestoa Huomenta Suomessa.

Hänen mukaansa seksuaalirikosten uhrien oikeudet toteutuvat verraten varsin hyvin Suomessa, mutta käsittelyaikojen kanssa on ongelmia.

– Prosessit kestävät liian kauan, eikä se koske ainoastaan seksuaalirikoksia vaan myös monia muita asioita.

– Siihen vaikuttaa moni seikka. Ensin poliisi tutkii, sitten syyttäjä tekee syyteharkinnan ja tuomioistuin tuomitsee, ja jokaisessa näissä vaiheissa voi tapahtua viivästyksiä.

Puumalaisen mukaan kolme vuotta ilman tietoa mahdollisen oikeuskäsittelyn alkamisesta on pitkä aika.

Sen verran Anna Bisi on jo odottanut ilmoittamansa seksuaalirikoksen etenemistä poliisilta syyttäjälle ja mahdollisesti edelleen tuomioistuimeen.

Pitkittynyt prosessi voi vaikuttaa oikeuden toteutumiseen

Puumalainen huomauttaa, että väkivalta on aina loukkaus ihmisarvoa ja turvallisuutta kohtaan. Seksuaalirikoksissa loukkaus on mahdollisesti vieläkin syvempää ja tuskallisempaa.

– Siihen meidän pitäisi viranomaistoiminnassa kiinnittää enemmän huomiota.

– Ei riitä, että asiat hoidetaan teknisesti oikein, vaan myös uhrin kohtaaminen on tärkeää. [Uhrille] tulisi tunne siitä, että on tullut kuulluksi ja kohdatuksi ja viranomainen on ymmärtänyt, mitä uhri tuntee ja mitä hän on kokenut.

Puumalaisen mukaan rikosprosessit ovat uhreille traumaattisia, koska tapahtumaa joutuu käymään uudelleen läpi eri vaiheissa ja uhri joutuu kohtaamaan epäillyn.

– Prosessien venyminen on ongelmallista uhrien kannalta, koska toipuminen ei voi lähteä liikkeelle ennen kuin tuomioistuin on tehnyt päätöksen.

Olennaista rikos- ja oikeusprosessin kesto on myös oikeuden toteutumisen näkökulmasta.

– Seksuaalirikostapauksissa näyttö perustuu usein kertomuksiin ja muistikuviin. Mitä pidempi aika kuluu, sitä vaikeampi niitä on palauttaa mieleen yksityiskohtaisesti.

– Voidaan ajatella, että mitä pidemmälle oikeuden toteutuminen viivästyy, sitä kauemmaksi oikeuden toteutuminen tulee.