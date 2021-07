Kokoomuksen piirijohtajat tyrmäävät Kirsi Pihan väitteet – "Vaikea asennoitua siihen, että olisimme jotenkin jakautuneita"

He eivät tunnista sitä, että puolueen sisällä käytäisiin valtakamppailua konservatiivien ja liberaalien välillä.

Piha julkaisi hiljattain 60-sivuisen pamfletin, jossa hän muun muassa kirjoitti, että kokoomukseen on pesiytynyt perussuomalaisiin kallellaan oleva klikki, joka näkyy ja kuuluu ulospäin.

Varsinais-Suomen kokoomuksen piirijohtaja Ville Valkonen sanoo, että kokoomus on tietoisesti pyrkinyt siihen, että puolueessa on sekä liberaaleja että konservatiiveja. Hän sanoo, että kokoomus ehkä jopa ylpeilee sillä.

– Meillä on kansanedustajina sellaisia henkilöitä kuin Saara-Sofia Sirén erittäin liberaalista päädystä ja sitten sellaisia kuin Wille Rydman, joka itsekin on kertonut olevansa konservatiivi, ja viime kaudella oli Susanna Koski.

"Talousasioissa samoilla linjoilla"

Monet STT:n haastattelemat piirijohtajat sanovat, että puolueessa on paljon eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mutta valtakamppailusta ei ole kyse.

– On totta, että kokoomuksessa on aina ollut eri asioissa eri aikakausilla erilaisia ajatuksia ja suuntauksia. Suuria näkemyseroja ei ole, sanoo Hämeen kokoomuksen piirin puheenjohtaja Miia Antin.

Antinin mukaan Suomessa on selkeä oikeisto–vasemmisto-näkymä valtakunnanpolitiikassa ja siinä kokoomus on yhtenäinen. Samoilla linjoilla ovat myös muut piirijohtajat.

– Inhimillisellä puolella on aina ollut konservatiivisempia ja liberaalimpia näkemyksiä, mutta talousasioissa konservatiivit ja liberaalit ovat samalla tavalla ajamassa asioita eteenpäin, sanoo kokoomuksen Kainuun piirin puheenjohtaja Eero Suutari.

Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtajan Jussi Virsusen on vaikea ymmärtää koko liberaali–konservatiivi-keskustelua. Hän sanoo edustavansa itse arvomaailmaltaan "konservatiivista liberaalia".

– Minun on vaikea asennoitua siihen, että olisimme kokoomuksen sisällä jotenkin jakautuneita.

Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti puolestaan sanoo, että vaikka puolueen sisällä konservatiiveissa ja liberaaleissa on varianssia, ei hän tunnista Pihan puheita.

"Keskustelua kuuluukin käydä"

– Pitäisi keskustella siitä, miten Suomi ja EU tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. Meillä on isoja asioita sekä ilmaston suhteen että kansainvälisen kaupan suhteen. Isoja asioita on myös tulevaisuuden tekemisessä ja siinä, miten me järjestämme koulutukset ja muut isot asiat, hän sanoo.