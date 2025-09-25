Apple pyytää Euroopan komissiota kumoamaan teknologialainsäädäntöään.

Apple varoittaa, että muussa tapauksessa yhtiö saattaa lopettaa joidenkin tuotteiden ja palveluiden toimitukset EU:hun. Applen mukaan teknologialainsäädäntö heikentää Applen tuotteiden käyttäjäkokemusta ja altistaa käyttäjät turvallisuusriskeille.

Aiheesta uutisoi The Guardian.

Apple kritisoi komission monopolin vastaista lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on suitsia teknologiajättien valtaa.

Yhtiö ilmoittaa jo viivästyttäneensä muun muassa AirPods-kuulokkeiden kautta tapahtuvan reaaliaikaisen käännösominaisuuden ja iPhone-näytön peilauksen kannettavalle tietokoneelle, koska laki vaatii yhteentoimivuutta muiden kuin Applen tuotteiden ja palveluiden kanssa.

Apple syyttää, että Brysselissä luodaan epäreilua kilpailua, koska sääntöjä ei sovelleta Samsungiin, joka on EU:n suurin älypuhelintoimittaja.

Aiemmin tänä vuonna Apple valitti EU:n määräämästä 500 miljoonan euron sakosta, jonka yhtiö sai estettyään sovelluskehittäjiä ohjaamasta käyttäjiä sovelluskauppansa ulkopuolisiin, halvempiin tarjouksiin.

Elokuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi määrätä tulleja tietyille maille vastatoimena säännöille, jotka sitovat yhdysvaltalaisia teknologiayrityksiä.