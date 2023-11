Anu Puumalainen avaa podcastissa, millaista sisältöä tekee OnlyFansiin – näin hän vastaa kysymykseen tuloista

Linnanahde jatkoi vielä puhumista rahasta ja kysyi, mikä on ollut Puumalaisen tuottoisin päivä. Linnanahde ottaa esimerkiksi Susanna Penttilän , joka on tienannut valtavia summia rahaa ja parhaana päivänä jopa yli 8000 dollaria.

Puumalaisella on 8- ja 11-vuotiaat pojat, ja hän on käynyt lastensa kanssa läpi uuden työuransa. Hän on näyttänyt lapsilleen omia kuviaan ja kertonut, että äiti on välillä rohkeammissa vaatteissa.