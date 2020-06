Antwerpen poisti siirtomaa-ajan hirmuteoista tunnetun Leopold II:n patsaan

Belgiassa Antwerpenin satamakaupunki on poistanut edesmenneen kuningas Leopold II:n patsaan. Antirasismi-mielenosoittajat olivat töhrineet siirtomaa-ajan hirmuteoista tunnetun kuninkaan patsaan maalilla muutamaa päivää aiemmin.

– Patsas vandalisoitiin vakavasti viime viikolla, ja Middelheimin veistosmuseon on entisöitävä se, Antwerpenin pormestarin Bart de Weverin edustaja Johan Vermant kertoi tänään.

Middelheimin museon edustaja vahvisti museon ottaneen patsaan vastaan. Museon on määrä tarkistaa patsas kertaalleen, ennen kuin se päättää, mitä patsaalle tarkalleen tehdään.

Belgian siirtomaassa tapettiin tai silvottiin miljoonia

Leopold II:n valtakausi on Belgian itsenäisyyden ajan pisin. Hän oli kuninkaana vuosina 1865–1909. Kuninkaan kunniaksi on pystytetty lukuisia muistomerkkejä ympäri maata.Leopoldin toimia Belgian siirtomaissa Afrikassa on pidetty erittäin kyseenalaisina.