Antti Tuisku valmistui uuteen ammattiin ilmeisen vaikean ajan jälkeen – neuvoi itseään olemaan jatkossa itsekkäämpi omien voimiensa suhteen

Artisti Antti Tuisku jakoi 25. marraskuuta henkilökohtaisen julkaisun valmistumisestaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Tuisku on kirjoittanut postauksensa ikään kuin joku muu olisi kirjoittanut asiat hänelle.

– Antti, olen hämmentynyt siitä, miten tässäkin asiassa sinä lopulta pääsit maalin asti. Olen seurannut sivusta, miten oman jaksamisen kustannuksella et kykene ajattelemaankaan vaihtoehtoa, missä voisit jättää jotain kesken. Olen nähnyt, että olet ollut väsynyt. Olen nähnyt, että olet ollut viimeisten kuukausien aikana poissaoleva ja alakuloinen. Olen nähnyt, että olet itkenyt tavallista enemmän. Siksi haluaisin, että juuri nyt pysähdyt miettimään, mitä juuri saavutit, Tuisku kirjoitti Instagramissa ilmeisen vaikeasta jaksosta elämässään.

– Kun joku kysyy sinulta, mitä olet Antti ajatellut, voit ihan rohkeasti vastata, että en juuri nyt tiedä. Voit myös rohkeasti vastata, että juuri nyt en edes halua ajatella sitä. Nauti luokkatovereidesi seurasta. Muista osoittaa heille kiitollisuutesi siitä, miten paljon he ovat auttaneet sinua varsinkin tämän syksyn aikana. En usko, että ihan oikeasti edes ymmärtävät sitä, miten iso apu heistä on ollut vain olemalla ja kannustamalla. Muista osoittaa pyyteetön kiitollisuutesi myös pienryhmääsi kohtaan, Tuisku kirjoitti opiskelutovereistaan.

Tuiskun luokka on suhtautunut häneen kuin kenet tahansa opiskelijan. Se on ollut hänelle tärkeää, ja Tuiskun mukaan se kertoo siitä, että hän on saanut opiskella ihmisten parissa, jotka arvostavat toisia kuoren, statuksen ja saavutusten takana.