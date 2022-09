Antti Tuisku jää pitkälle tauolle ensi kevään areenakiertueen jälkeen: "Voi olla, ettei vastaavaa enää koskaan nähdä"

– Voi olla, ettei tämän jälkeen vastaavaa enää koskaan nähdä, laulaja lisää.



Antti Tuisku julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 2004. Häneltä on ilmestynyt yhteensä 12 levyä, joista viimeisin pitkäsoitto Valittu kansa nousi avausviikollaan albumilistan ykköseksi ja palkittiin Emma gaalassa Kritikoiden valintana. Kaiken kaikkiaan Tuiskun musiikkia on kuunneltu suoratoistopalveluissa 250 miljoonaa kertaa ja hänen albumeitaan on myyty lähes puoli miljoonaa kappaletta. Tuisku on myös palkittu seitsemällä Emmalla.