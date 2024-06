Tommi Evilä naulaa suomalaisodotukset EM-keihäsfinaaliin – "Kaikki mahdollisuudet siihen"

– On kaikki mahdollisuudet siihen, että on kaksi ukkoa kahdeksan parhaan joukossa ja mitalitili aukeaa.

– Toni Keräsen tilanne on käsittämättömän hieno. Se oli selkeästi kauden paras arvokisakarsintaan. Hän on vapautunut. Hän sai kakun. Kirsikkana sen päälle on, että pystyt toistamaan samaa: on löytynyt uusi tukitaso ja pystyt heittämään taas yli kahdeksankymppiä, Evilä analysoi.