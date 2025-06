Antti Railio on laihtunut viidessä viikossa 21,5 kiloa – paljastaa nyt, miten onnistui siinä

Laulaja Antti Railio kertoo, että hän on laihtunut viidessä viikossa hurjan määrän.

Laulaja Antti Railiolle tehtiin toukokuun lopulla lihavuusleikkaus, jossa osa hänen mahalaukustaan poistettiin ja hänen ohutsuolensa ohitettiin. Railio kertoo nyt, että leikkaus oli onnistunut ja hän on pudottanut sen jälkeen huiman määrän painoa.

– Leikkauksen jälkeen kiloja on lähtenyt huikeat 21,5 kg! Miettikää, mikä määrä voipaketteja se olisi, tuntuu kyllä kevyemmältä. Miinus 43 voipakettia, hän hehkuttaa Instagram-julkaisussaan.

Railio kertoi aiemmassa julkaisussaan, että hänen matkansa laihdutuksen tiimoilta on ollut vuoristorataa. Merkittävä ylipaino on ollut hänellä rasitteena lähes koko aikuisikänsä. Leikkaus ei ollut hänelle helppo valinta. Hän kertoi perääntyneensä siitä jo kahdesti aiemmin.

– Voitte uskoa kun sanon, leikkaus on jo nyt osoittautunut olevan elämäni paras päätös, Railio kertoo.

Railio on saanut paljon tsemppiviestejä. Muun muassa näyttelijä Monika Lindeman onnittelee laulajaa.

– Jesh, mahtavaa Antti, Lindeman kirjoittaa.

– Olen onnellinen sinun ja koko perheen puolesta, Jutta Gustafsberg tsemppaa.

The Voice of Finland -ohjelmasta pinnalle ponnahtanut Antti Railio nähdään Tangomarkkinoiden finaalissa 12. heinäkuuta. Hän on yksi kahdeksasta finalistista.

Antti Railio elää suurperhe-elämää yhdessä vaimonsa Siirin kanssa. Heillä on yksi yhteinen lapsi, joka syntyi vuonna 2020. Lisäksi Antilla on kaksi lasta edellisestä suhteestaan. Myös Siirillä on neljä lasta aiemmasta suhteestaan, joten heidän uusperheessään on yhteensä seitsemän lasta. He asuvat omakotitalossa Seinäjoella.