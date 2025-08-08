Antti Railiolla ja Siiri-vaimolla hääpäivä: "Kiitos rakas rakkaudesta"

Antti Railio muisti vaimoaan kauniilla julkaisulla hääpäivänä.

Laulaja Antti Railio juhlii hääpäivää Siiri-vaimonsa kanssa. Railio julkaisi Instagram-tilillään tunteikkaan kuvan, jossa muistaa kauniilla sanoilla vaimoaan hääpäivänä.

– 5 vuotta ollaan nyt keretty olla rengastettuja… Oman elämämme joutsen laulua ollaan keretty siis jo tovi kirjottaa, ja nyt marjametsissä palloillessa ja oman elämän palasia liimaillessa on hyvä olla juuri nyt… Kiitos rakas rakkaudesta. Terveisin: Se sama potrapoika jolla on edelleen ne oudot jutut, Railio kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Railio kertoi MTV Uutisille vuonna 2020 pariskunnan tavanneen vuonna 2017 ja se oli heti rakkautta ensi silmäyksellä.

– Meille se naimisiinmeno oli oikeastaan melkein heti selvä. Ei mennyt montaa kuukautta, kun tajuttiin, että nyt ei pelleillä, Railio sanoi tuolloin.

Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi, joka syntyi vuonna 2020. Yhteisen lapsen lisäksi Railiolla on aiemmasta suhteestaan kaksi lasta ja Siirillä neljä.

Railiolle tehtiin toukokuun lopulla lihavuusleikkaus, jossa osa hänen mahalaukustaan poistettiin suurin osa ja hänen ohutsuolensa ohitettiin. Railio kertoo nyt, että leikkaus oli onnistunut ja hän on pudottanut sen jälkeen huiman määrän painoa.

– Leikkauksen jälkeen kiloja on lähtenyt huikeat 21,5 kg! Miettikää, mikä määrä voipaketteja se olisi, tuntuu kyllä kevyemmältä. Miinus 43 voipakettia, hän hehkuttaa Instagram-julkaisussaan.