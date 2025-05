MM-kiekon ääritiukka vääntö päättyi erikoiseen episodiin – yleisö aivan hiilenä

MM-kiekon valopilkkuna taistellut Itävalta avasi voittotilinsä. Se oli Slovakiaa vastaan kahden maalin johdossa avauserän jälkeen, mutta nappasi vain kaksi pistettä, sillä Slovakia nousi rankkareille asti. Loppulukemat Itävallalle 3–2. B-lohkon huippumatsissa Sveitsi nollasi USA:n 3–0.

Tukholman lohkon avauserä oli energisen Itävallan hallintaa. Se mättikin itsensä 2–0-taukojohtoon Peter Schneiderin ja Marco Kasperin maaleilla.

Toisessa erässä Slovakia kavensi Samuel Honzekin osumalla.

Kolmannessa peli lyötiin tasoihin. Matus Sukel siirsi tyylikkäästi 2–2:een ajassa 50:53.

Maalittoman jatkoajan jälkeen kuluvassa MM-turnauksessa siirryttiin ensimmäistä kertaa ampumaan rankkareita. Niissä Itävalta oli parempi. Ratkaisevan maalin upotti varsinaisellakin onnistunut Schneider.

Rankkarikisan viimeinen yritys, jossa Slovakian Michal Kristof epäonnistui, aiheutti suurta porua. Itävallan maalivahti David Kickert kamppasi maalia lähestyneen Kristofin surutta jäihin. Slovakia vaati uusintayritystä, jota se ei saanut. Tilannetta selviteltiin tuomariston toimesta hyvä tovi.

Globenin slovakialaisyleisö buuasi todella voimakkaasti.

Itävalta onnistui vihdoin siis ottamaan voiton, vaikkakin suli kahden maalin johtonsa. Se roikkui jo turnauksen avauspelissään tiukasti Suomen kyydissä ja johti NHL-marinoitua Ruotsia aivan lopussa, mutta hävisi kummankin matsin.

Itävalta on voittanut Slovakian viimeksi MM-jäällä vuonna 2013.

Leijonien A-lohkossa tilanne on nyt se, että Kanada, Ruotsi ja Suomi pitävät kolmen kärkeä. Slovakia on neljäntenä, Latvia viidentenä ja Itävalta kuudentena. Perässä ovat Ranska ja Slovenia.

Sveitsi vei huippupelin

Viime kevään MM-finalisti Sveitsi otti täydet kolme pistettä Herningin B-lohkossa, kun se tempoi huippupelissä Yhdysvallat jäihin lukemin 3–0.

Ottelu sai suuntaa avauserässä. Damien Riat ja Jonas Siegenthaler osuivat ensimmäisen kaksikymppisen loppupuoliskolla muutaman minuutin välein. Sveitsin riveissä kisojen ensimmäisen ottelunsa pelannut NHL-tähti Kevin Fiala sai syöttöpisteen jälkimmäiseen maaliin.

Kolmannessa erässä Dean Kukan viimeisteli loppuluvut 3–0 kahdeksan minuuttia ennen loppua. Sveitsin maalilla pelannut Leonardo Genoni otti nollapelin nimiinsä 23 torjunnalla.

Pohjoisamerikkalaiset nollannut Sveitsi siirtyy voitolla B-lohkon kärkeen. Sillä on nyt seitsemän pistettä. Yhdysvalloille tappio on turnauksen ensimmäinen. Se on kerännyt kuusi pistettään Unkarilta ja Tanskalta. B-lohkon iltaotteluna nähdään myöhemmin tänään Tanskan ja Tshekin kamppailu.