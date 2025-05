Kommentti: MM-Leijonissa on isoja hälytysmerkkejä ja yksi häkellyttävä piirre

Leijonat koki ensimmäisen tappion tämän kevään MM-turnauksessa, kun se hävisi Ruotsille 1–2. Kisoja paikan päältä seuraava MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen avaa sitä, miksi Leijonat oli vaikeuksissa maanantain Ruotsi-ottelussa ja mitä merkkejä Suomen joukkueesta on ilmennyt tähän mennessä.

Lähtökohta

Leijonat avasi tämänkeväisen MM-taipaleensa voitolla, kun se kaatoi niukasti Itävallan 2–1. Itävalta osoitti vaarallisuuttaan seuraavana päivänä, kun se johti ottelua Ruotsia vastaan vielä loppuhetkillä. Ruotsi viritti kuitenkin hurjan kirin käyntiin ja nousi voittoon.

Leijonat koki rajuja haasteita sunnuntain Ranska-ottelussa, kun se hakkasi päätänsä seinään. Leijonat tykitti yli 50 laukausta Ranskan maalia päin, mutta osumat olivat tiukassa. Ranska meinasi shokeerata oikein huolella Suomi-poikaa, kun se johti peliä kolmannen erän lopulla 3–1.

Suomi nousi kuitenkin rinnalle kahdella Eeli Tolvasen osumalla. Juuso Pärssinen ratkaisi jatkoajalla Leijonille 4–3-voiton.

Ottelun jälkeen Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen haastoi paikalla ollutta mediaa Suomen joukkueen ”niukoista voitoista”. Hän ei ollut väitteestä täysin samaa mieltä.

Se oli kuitenkin selvää, että Leijonat oli ensimmäistä kertaa kunnon tositestissä maanantaina, kun vastaan asettui 19 NHL-miehen Ruotsi.

Iso kuva

Leijonat tuli terävästi ovista sisään ja hallitsi Ruotsi-pelin ensimmäisiä kolmea minuuttia. Sen jälkeen ote heilahti oikein huolella keltapaitojen suuntaan. Leijonien PAPP (puolustusalueen puolustuspeli) rakoili ja Ruotsin taiturit pääsivät pyörittämään tivolia miten halusivatkaan.

Siihen päälle raitapaidat Sean MacFarlane ja Andre Schrader jakelivat varsin mielenkiintoisia tuomioita, kun Ruotsin NHL-tähdet luistelivat mailoja päin. Kuuden alivoimaminuutin jäljiltä oli jopa sinipaitojen kannalta suotuisaa, että Ruotsi johti peliä avauserän jälkeen vain 1–0. Iso kuva kääntyi merkittävällä tavalla sunnuntain Ranska-mittelöön nähden, kun avauserän laukaukset menivät nyt Ruotsille 16–2.

1:01 Ruotsi takoo kiekon verkkoon ensimmäisellä ylivoimallaan

Leo Carlsson (kuvan #91) vastasi Ruotsin avausmaalista maanantain Suomi-ottelussa.Lehtikuva

Erätauon jälkeen Globenissa alkoi jo haiskahtaa nokkaan se, että niinkö sinipaitainen Suomi vain kömpii Ruotsin rinnalle pienoisen otteensa yhteydessä. Kaikki mureni, kun surkeaa turnausta pelaava Mikael Ruohomaa leikki kiekon kanssa hyökkäyssiniviivan yhteydessä ja Ruotsi käänsi. Lucas Raymond petasi ja Jonas Brodin painoi kiekon pömpeliin.

1:00 Armoton Tre Kronor – tyylikäs 2–0-maali vastahyökkäyksestä

Leijonat oli sen jälkeen useiden minuuttien ajan hätää kärsimässä. Vaikka Suomi sai muutamia kääntöjä, ne murenivat yksi toisensa jälkeen heikkoihin kiekollisiin ratkaisuihin.

Lukemat pysyivät Leijonien kannalta maltillisina, kiitos Juuse Saroksen, joka piti sinipaitoja pystyssä.

Leijonat sai ensimmäistä kertaa pelillistä otetta vasta kolmannen erän puolen välin tuntumassa, kun Ruotsi passivoitui rujolla tavalla. Tämä johti siihen, että Leijonat sai pidempiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä, mitkä johtivat lopulta verkkojen heilutukseen. Harri Pesosen osumassa uhkakuva lepäsi siinä, miten ottelun tuomarit ehtivät jo viheltää tilanteen poikki ennen kuin kiekko meni maaliviivan yli.

1:15 Leijonat kaventaa! Harri Pesonen survoo Suomen maalin päähän

Jatko

Suomella on kaksi merkittävää ongelmaa tämän kevään MM-turnauksessa. Ensimmäinen näistä liittyy käytössä olevaan materiaaliin ja toinen siihen, miten vajalliseksi kyseisen ryhmän tuloksentekokyky meinaa jäädä ottelusta toiseen.

Leijonien kiekollinen peli tökki yhä kolmannen MM-ottelun yhteydessä. Leijonilla on pahoja ongelmia omassa päässä, eikä se meinaa saada vastustajien hyökkäyksiä poikki. Tämä taas johtaa siihen, että yhtään taidokkaammat vastustajat, kuten Ruotsi, saavat pelin virtauksen haltuunsa ja Leijonat joutuu juoksemaan perässä.

Leijonat vaikeuksissa Ruotsi-ottelussa.Lehtikuva

Kaiken lisäksi Suomen jalkanopeus ei meinaa riittää, mikä aiheuttaa entisestään ongelmia.

Suomen joukkueessa on myös yksi häkellyttävä piirre. Se liittyy sitkeyteen. Vaikka näyttää siltä, että nyt Suomi-poika taipuu, niin silti Leijonat kömpii peleihin mukaan. Tuo kertoo joukkueen sisäisestä voimasta, mikä on toki lupaava merkki jatkoa ajatellen.

Leijonien tämän kevään ryhmän kohdalla on puhuttu vuoden 2019 Bratislavan ihmeestä. Tähän vertaukseen on ollut pakko suhtautua skeptisesti, sillä Leijonat ei nyt saa selkeää kilpailullista etua pitkästä, valmistavasta prosessistaan. Leijonat ei ole pelitavallisesti kilpailijoitaan edellä.

Kuvastavaa on se, että Leijonat on voittanut viimeksi niin sanotun ison maan MM-kisoissa keväällä 2022, kun Suomi kaatoi finaalissa Kanadan (kolme vuotta sitten). Sen jälkeen on tullut tukkaan joka ikinen kerta. Kuten tuli taas.

Nähdyn perusteella vaikuttaa siltä, että puolivälierävoitto olisi Leijonilta kova suoritus. Jos, toki, Suomi yltää kyseiseen vaiheeseen mukaan.