Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Derek Holmes on kuollut 86 vuoden ikäisenä. Asia käy ilmi muistokirjoituksesta ottawalaisen hautaustoimiston verkkosivuilla.
Kanadalainen Holmes valmensi Suomen maajoukkuetta 1960–61. MM-kisoissa Suomi sijoittui Holmesin alaisuudessa seitsemänneksi.
Holmes on toiminut myös Kanadan ja Sveitsin maajoukkueiden peräsimessä, sekä Kanadan maajoukkueen johtotehtävissä.
Holmes sai komean tunnustuksen työstään jääkiekon eteen, kun hänet valittiin Kansainväliseen jääkiekkoliiton (IIHF) Hall of Fameen vuonna 1999.
– Hänelle jääkiekko oli enemmän kuin ura. Se oli keino matkustaa, löytää uusia asioita ja laajentaa maailmaansa, muistokirjoituksessa kerrotaan.