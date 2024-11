Antti Pennanen ärähti Leijonat-pelaajan telomisesta – "Nuo ovat turhia!"

– Tshekki on vahva, isokokoinen kamppailujoukkue ja halusimme liikkua heitä vastaan vahvasti. Yritimme pitää kovaa intensiteettiä yllä. Sen lisäksi pyrimme, että saisimme omalla alueellamme ensimmäisiä, kovia iskuja. Tuon suhteen hyvä esimerkki oli se, miten puolustaja ( Atro ) Leppänen pelasi avauserässä, kun hän iski tiukasti kiinni. Noin heidät pysäytetään, Pennanen kehaisi.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Hän on lähtenyt jatkotutkimuksiin. Sen tiedän nyt, Pennanen totesi.

– Jonkun verran kokoonpano vaihtuu, kun siellä on osalla seurajoukkuekiireitä ensi viikolla. Olemme luvanneet ottaa tuota vähän huomioon. Tuo sopii meille, kun kierrätetään vähän ja näemme pelaajia samalla. Tuo on kuitenkin osa tätä, että näemme pelaajia kansainvälisissä peleissä. Suomi-Ruotsi, isänpäivänä, varmasti tulee nälkäinen Suomi kehiin. Odotan kyllä hyvää jääkiekko-ottelua. Ruotsi on vähän erilainen joukkue. Aggressiivisempi, prässää korkealta ja tuo mittaa meidän pakkien syöttämiskykyä, Pennanen ennakoi.