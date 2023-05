Antti Lindtmanin, 40, ja Kaija-puolison, 60, suurin haave toteutui tyttären syntymän myötä – perheuutisen jakaminen jännitti yhden asian takia

Vuonna 2017 SDP:n kansanedustaja Antti Lindtmanin ja hänen puolisonsa Kaija Stormbomin elämässä elettiin jännittäviä aikoja. Pariskunta oli toivonut pitkään yhteistä lasta, ja heidän toiveensa oli toteutumassa, sillä Stormbom oli raskaana. He kuitenkin jännittivät asian tuomista julkisuuteen, sillä tuohon aikaan Stormbom oli 54-vuotias ja Lindtman puolestaan 35-vuotias.

Lindtman on puolisonsa kanssa samoilla linjoilla. Asiaan kuitenkin tuolloin liittyi myös parille itselleen paljon latautuneita tunteita, sillä he olivat haaveilleet lapsesta lähes koko yhdessä olonsa ajan. Tuohon aikaan he olivat olleet yhdessä jo yli kymmenen vuotta.