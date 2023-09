SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi valittu Antti Lindtman puhuu MTV:n haastattelussa "Suomen supervoimasta"

SDP:n oppositiopolitiikan kolme kärkeä

– Jos voi sanoa, että mikä on olut Suomen supervoima vaikeina aikoina, niin se on ollut luottamus. Hallituksen linjassa työmarkkinoille ollaan tuomassa riitaa ja repimistä. Tällaista epäluottamusta ei pitäisi luoda tässä tilanteessa, jossa on jo muutenkin mahdollista, että ollaan jo taantumassa.