Kokoomuksen Marttinen vastaa ryöpytykseen: "Lindtmanilla hämärtynyt käsitys Suomen tilanteesta"

Marttisen mukaan puolestaan Lindtmanin "uusvasemmistolainen ja vastuuton talouspolitiikan linja on Suomelle vaarallista". Marttinen kritisoi tiedotteessaan sitä, ettei Suomen suurin oppositiopuolue ole kyennyt puheenjohtaja Lindtmanin johdolla esittämään ratkaisuja Suomen kriisiytyneen talouden korjaamiseksi. Marttisen mukaan SDP:ssä on Lindtmanin johdolla ummistettu silmät Suomen talouden vakavalta tilanteelta.

– SDP:n talouspolitiikka ei ole Lindtmanin johdolla muuttunut mihinkään. Lindtman on päättänyt jatkaa Marinin vasemmistolaista ja vastuutonta talouspolitiikkaa. He ovat esittänet käytännössä kaikkien työmarkkina- ja työllisyysuudistusten perumista sekä vastustaneet järjestäen säästöpäätöksiä. Tilalle Lindtman on tarjonnut huteralla pohjalla olevia lukuja, jotka eivät yksinkertaisesti riitä velkaantumisen hillitsemiseksi, Marttinen sanoo.