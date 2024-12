Antti-Jussi Niemeltä yllätysveto – ex-NHL-mies vakuutti

Jääkiekon SM-liiga vetäytyi lauantain kierroksen jälkeen joulutauon vieton pariin. MTV Urheilun liigastudiossa käytiin läpi alkukauden parhaita pelaajia eri pelipaikkojen suhteen.

Puolustajissa yksi nimi nousee ylitse muiden: Sportin Atro Leppänen. Hän oli sekä Antti-Jussi Niemen että Pekka Saravon valinta Liigan syksyn puolustajaksi.

Leppänen on takonut alkukauden aikana hurjaa jälkeä Sportin takalinjoilla. Hän on yhä piste per peli -tahdissa (35 ottelua, 11+24=35).

Leppäsen jälkeen Niemen ja Saravon valinnat poikkesivat toisistaan. Kaksikosta Niemi teki yllätysvalinnan, kun hän poimi Kärppien Marcus Björkin alkukauden puolustajien listalle.

– Nyt on pitänyt todella syvästi rakastua, että seitsemässä pelissä pääsee syksyn TOP 5 -listalle, juontaja Teemu Niikko naurahti Niemen valinnasta.

– Jos miettii, että milloin hän tuli ja milloin Kärpät rupesi nousemaan… Niemi perustelee valintaansa, jatkaen:

– Muuten Björk olisi ollut ykkönen, mutta pelimäärä pudotti alaspäin.

Björk, 27, takoi joulukuun kahdeksassa ottelussa tehot 2+6=8. Kärpät otti saman pätkän aikana kahdeksasta ottelusta kuusi voittoa.

Björk pelasi viime kaudella 33 NHL-ottelua Columbus Blue Jacketsin takalinjoilla. Hän kuntoutti itseään syksyllä, minkä jälkeen hän liittyi Kärppien matkaan.

Veskareissa ei yllätyksiä

Maalivahtien puolella Niemi ja Saravo valitsivat tismalleen samat nimet sijoille yksi ja kaksi. Kiekko-Espoon Petteri Rimpinen nousi molempien listauksessa kärkipaikalle.

– 13 maalia vähemmän kuin mitä olisi pitänyt päästää odottaman mukaan, Niemi mainitsee Rimpisen kohdalla.

Rimpinen, 18, torjui syksyllä 24 ottelussa Kiekko-Espoon maalilla prosentilla 91,6. Rimpisen päästettyjen maalien keskiarvo oli vain 2,25 osumaa per peli.

Tapparan Juha Metsola oli molempien listauksessa toisena.

Sen sijaan Niemen ja Saravon kolmannet valinnat erosivat toisistaan.

