Anssi Kela turvautui somen apuun – pyrkii pelastamaan tyttärensä halloween-juhlat: "Tiedän mokanneeni pahasti"

Tilanteen seurauksena Kela turvautui sosiaalisen median apuun. Facebook-julkaisussaan Kela on jakanut kuvan tyttärensä yöpöydästä, joka sisältää paljon hittisarjaan liittyvää oheismateriaalia.

– Ensimmäisessä kuvassa on tyttäreni yöpöytä, joka on koristeltu Stranger Things -aiheisella materiaalilla. Hän on sarjan suuri fani. Siitäkin huolimatta, ettei ole katsonut sitä jaksoakaan, koska se ei sovi yhdeksänvuotiaalle.