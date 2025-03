Anssi Kela on saanut pitkään törkeää palautetta ulkonäöstään – kertoo mikä lopulta laittoi artistin puuttumaan asiaan

Anssi Kela kertoi Huomenta Suomen haastattelussa mikä sai lopulta aikaan sen, että hän halusi nostaa kissan pöydälle pitkään saamaansa törkypalautteeseen liittyen.

Muusikko Anssi Kela julkaisi helmikuun alussa Instagram-tilillään päivityksen, jossa kertoi joutuneensa kohtaamaan jatkuvaa ulkonäkökritiikkiä, mutta yksi hänen sosiaalisessa mediassa jakamansa kuva oli kerännyt sitä tavallista enemmän.

Kyseessä oli Kelan julkaisema kuva, jossa hän poseerasi tavanomaisesti työpöytänsä äärellä ja kertoi hänen tulevan albuminsa olevan painovalmis. Kela kertoi myöhemmässä julkaisussaan saaneensa kuvaansa monia kommentteja, joissa ihmiset kokivat tarpeelliseksi haukkua hänen ulkonäköään, erityisesti artistin hiuksia.

– Tämä ei liity vain tähän viimeisimpään kuvaani. Olen koko artistiurani ajan saanut kuulla olevani ruma ja jatkuvassa tukanleikkuun tarpeessa. Nyt parin viimeisen viikon aikana tätä palautetta on tullut tavallista enemmän, myös muihin postauksiini. Ja lauantaina jopa keikkareissulla, päin naamaani, Kela kirjoitti tuolloin sosiaalisessa mediassa.

Sunnuntaina 2. maaliskuuta Kela palasi aiheen äärelle Huomenta Suomi -ohjelman haastattelussa. Kela kertoi yhä saaneensa vastaavaa palautetta jo pitkään.

– Läpi koko urani, niin kauan kuin olen julkisuudessa ollut, aina on ollut ihmisiä, jotka katsovat, että heillä on velvollisuus ilmoittaa mielipiteensä artistin ulkonäöstä. Tietysti miesartistina minulla on paljon helpompi tilanne kuin naiskollegoilla. Se naisviha, mitä tuolla on, on aivan eri sfääreissä vielä, Kela kertoi haastattelussa.

– Olen jutellut asiasta paljon vuosien varrella naiskollegoiden kanssa ja tiedän millaista palautetta sieltä tulee. Se, että minulle välillä tulee tätä, että "mene parturiin" ja "epäsiistit hiukset", niin se on aika pientä.

Kuitenkin muutama viikko sitten, kun palautetta tuli yhtäkkiä jostain syystä paljon enemmän, se herätti Kelassa erilaisen reaktion kuin aikaisemmin.

– Tuli vain sellainen fiilis, että ei tämä ole ok. Jokaisella ihmisellä, minullakin vaikka olen julkinen ihminen, on oikeus näyttää sellaiselta, mistä itsestä tuntuu ja miksi itsensä kokee. Minä identifioin itseni, että olen pitkätukkainen mustiin pukeutuva mies, se on minun juttuni. Olen sellainen, ja jos en kelpaa tällaisena, niin sitten voisi esimerkiksi pitää sen mielipiteen omana tietonaan.