Anni Vuohijoen raskausajan toiminnasta syntyi hirveä haloo – vastaa nyt kritiikkiin: "Kuin harjanvarsijumppaa"

– Siinä oli 50 kiloa alle minun oman ennätyssuoritukseni. Se on vähän sama minulle kuin joku tekisi harjanvarsijumppaa, eli ei se mitenkään kummallista ollut, Vuohiijoki linjaa.

Liikunta on ollut hyödyksi

Noin kahden viikon ikäisen pojan äiti on huomannut, että raskausajan liikunta on ollut hyödyksi synnytyksen jälkeen.

Vuohijoki on pannut merkille, että raskaana olemisen ja liikunnan yhdistelmään liittyy kaikenlaisia uskomuksia.

– Raskausajan liikunnasta ollaan todella varovaisia ja sitä pelätään. Siinä sotkeentuu paljon uskomukset ja on enemmän sellaista tietämättömyyttä. Meille on esimerkiksi sanottu, että kävely on hyvää liikuntaa raskaana oleville, vaikka todellisuudessa se voi jopa lisätä jalkojen turvotuksia, Vuohijoki sanoo.