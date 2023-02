Anna-Maija, 67, lähti marjametsään Kauhavalla ja katosi – poika kertoo kuukausien epätietoisuudesta

Etsintöjä tehtiin kesällä laajasti

Ongelmana on, että etsittävä alue on erittäin laaja. Pelkkikankaan kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Kauhavan keskustasta. Metsää on Lahtien kotipaikan ympärillä kilometrikaupalla.

– Häntä etsittiin todella laajasti, mutta kun ei tiedetä mihin suuntaan hän on lähtenyt. Myös sukeltajat ovat käyneet hiekkakuopilla ja joki on kahlattu lävitse. Puolustusvoimien helikopteri ja poliisin drone auttoivat etsinnässä.

Sami kaipaa yhä vihjeitä äidistään

– Ennen ajatteli, että kuolema on paska paikka, mutta kyllä tämä on vielä paskempaa.

– Isälle tämä on ollut kaikkein pahinta, kun he ovat elämänsä kimpassa asuneet. Välillä on hyviä päiviä ja välillä on huonoja päiviä.