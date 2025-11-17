Stubb pitää Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa lehdistötilaisuuden.

Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Brysselissä Naton pääsihteerin Mark Rutten, minkä jälkeen he pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Stubbin ohjelmassa on lisäksi tapaamiset Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Belgian pääministerin Bart De Weverin ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan kanssa.



Tapaamisissa keskustellaan Euroopan ja maailman turvallisuusympäristöstä, Euroopan puolustuksen kehittämisestä ja Ukrainan tukemisesta.