Trump: USA evakuoi Lähi-idässä

Ydinneuvottelut Iranin kanssa ovat alkaneet takkuilla, mikä kasvattaa huolta Israelin iskuista Iraniin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että Yhdysvaltain suurlähetystöjen henkilökuntaa Lähi-idässä evakuoidaan.

Henkilöstöä ollaan muun muassa CNN:n lähteiden mukaan evakuoimassa ainakin Irakissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa.

– Heitä siirretään pois, koska se voi olla vaarallinen paikka, Trump vastasi toimittajien kysymykseen saapuessaan Les Miserables -musikaalin ensi-iltaan Washingtonissa.

– Olemme antaneet kehotuksen lähteä pois, katsotaan mitä tapahtuu.

Trump ei suoraan sanonut tarkkaa syytä evakuoinneille, mutta hän alkoi puhua Iranin ydinohjelmasta ja siitä, kuinka Iranin ei voi antaa saada ydinasetta. Evakuointien taustalla saattaakin olla huoli Israelin iskuista Iranin ydinlaitoksiin ja laajemmasta alueellisesta konfliktista Lähi-idässä.

Lähde Yhdysvaltain puolustushallinnossa kertoi CNN:lle, että Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus (Centcom) seuraa "kehittyviä jännitteitä Lähi-idässä".

Huolet laajemmasta konfliktista ovat kasvaneet jälleen viime päivinä, kun ydinneuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä vaikuttavat takkuilevan.

CNN kertoi jo toukokuussa Yhdysvaltain tiedustelutiedoista, joiden mukaan Israel on valmistelemassa iskuja Iraniin. Yhdysvaltain hallinnon sisällä on kuitenkin ollut erimielisyyttä siitä, kuinka suuri todennäköisyys Israelin iskuille todellisuudessa on.

Iranin puolustusministeri Aziz Nasirzadeh lupasi keskiviikkona, että Iran iskee Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä, jos maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Hän totesi Yhdysvaltain joutuvan siinä tilanteessa poistumaan alueelta.

– Kaikki sen tukikohdat ovat ulottuvillamme, me yllämme niihin, ja otamme ne kohteiksemme epäröimättä, Nasirzadeh sanoi

Hän kuitenkin sanoi toivovansa, että siihen tilanteeseen ei jouduta ja että neuvottelut onnistuvat.

Neuvottelut vastatuulessa

Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet huhtikuusta lähtien jo viisi neuvottelukierrosta Iranin ydinohjelmasta. Maiden on ollut tarkoitus jatkaa keskusteluja lähipäivinä.

Kivenä kengässä on ollut kysymys uraanin rikastamisesta. Yhdysvallat on halunnut kieltää Iranilta kokonaan uraanin rikastamisen, kun taas Iran on pitänyt sitä keskeisenä ydinenergiaohjelmansa kannalta.

Trump on tähän asti vaatinut Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua olemaan iskemättä Iraniin, jotta neuvotteluille annetaan tilaa. Trump on kuitenkin viestinyt kärsivällisyytensä Irania kohtaan olevan hupenemassa.

– Olen käymässä yhä vähemmän luottavaiseksi sen (ydinsopimuksen) suhteen. He (Iran) näyttävät viivyttelevän, ja se on mielestäni sääli. Olen nyt vähemmän luottavainen kuin pari kuukautta sitten, Trump sanoi New York Postille maanantaina.