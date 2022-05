Analyysi: Nato-hakemus kohtaa eduskunnassa vastaehdotuksen ja sitä seuraava äänestys on hyvä käänne

"Toivottavasti tästä tulee äänestys"

Ulkoasiainvaliokunnan on tarkoitus nopeasti tehdä mietintö uudesta selonteosta, kunhan puheet on pidetty.

Äänestystulos vahva viesti

Viesti on vahva varsinkin, jos ja kun Nato-hakemuksen kannalla on suuri enemmistö kansanedustajista

– Se on ulospäin Nato-jäsenmaille viesti, että täytämme ehdon, että Suomi suhtautuu vakavasti jäsenyyteen ja jäsenyydellä on kansalaisten tuki. Se on Nato-jäsenille tärkeä tieto. Myös Venäjälle se on viesti, ettei tämä ole hetkessä tehty ratkaisu, vaan se perustuu harkintaan, Vanhanen pohti.