Uudelle videolle tyrmäys Ukrainalta

– Venäläiset näyttävät Mustanmeren laivaston komentajan, joka vaikuttaa olevan elossa, mutta asiassa on vivahteita.

Viitattiinko videolla Krimin iskuun?

Sokolovin keskustelusta toimittajan kanssa videolla voi tehdä myös toisen johtopäätöksen. Kyseessä on tiettävästi Venäjän armeijan joukkueiden välisen jalkapalloturnauksen palkintojenjako, ja kyseinen turnaus päättyi Venäjän puolustusministeriön mukaan 18. päivä, kertoo uutistoimisto Reuters, joka on kirjoittanut sananvaihdon auki.

Ukraina otti askeleen taaksepäin

Totuus Sokolovin kohtalosta on yhä kovin epäselvä. Venäjän tiedetään valehtelevan propagandassaan sumeilematta, eikä kummankaan julkaistun videon kuvaushetkestä ole vielä varmuutta. On siis mahdollista, että Venäjä on käyttänyt vanhaa kuvamateriaalia molemmissa videoissa Sokolovista.