Analyysi: Joutuuko sotapelkoinen Ruotsi aneluretkelle Orbánin hoviin, vai onko Naton isoimman veljen aika taas ärähtää?

Erdogan ei ole saanut haluamiaan F16-hävittäjiä. Presidentti Joe Biden hallintoineen on viime aikoina vakuutellut, että Turkki hyväksyy Ruotsin Natoon. Jotain on kulissien takana lähes luvattu, mutta vastahakoinen kongressi Washingtonissa ja lähestyvät vaalit yhä jarruttavat.

Orbánin hoviin

Pääministeri Viktor Orbán vaatii yhä neuvotteluja Ruotsin kanssa. Ja niin, että pääministeri Ulf Kristersson saapuu Budapestiin, kuin vasalli kuninkaan hoviin. Ei riitä, että he tapaavat Brysselissä tai muualla EU-kokouksissa.

EU:ssa Ruotsi on muiden mukana arvostellut Unkarin oikeusvaltion ja demokratian tilaa, ja tukee toimia Orbánin politiikkaa vastaan. Se risoo haavoitetun kansallismielisyyden (Trianonin sopimus 1920) tunnossa elävää Budapestin hallintoa.

Unkari voi myös muistuttaa, että se on vuokrannut Ruotsilta 2026 asti Jas Gripen -hävittäjiä, että ’jatketaanko sopimusta’?

Orbán haastaa yhä muuta EU:ta, kyynisesti hyödyntäen EU:n yksimielisyysperiaatetta. Orbán perääntyy minimin vain, jos paine eli EU:n rahoituksen jäädyttäminen käy liian kovaksi. Ruotsi sinänsä on Orbánin poliittisella kartalla ei-niin-suuri-maa.

USA:n vai Venäjän kainalossa?

Valokeilan kohdistuessa täysivalolla Unkariin Orbánin paine lisääntyy. Yhdysvallat ei kuulu EU:hun, mutta se on Natossa ja sen kaikkein isoin veli. Verhojen takana Washington painostanee Unkaria.

Kyse on niin Natosta kuin Ukrainasta ja Euroopasta. Toistaiseksi Orbán on kulkenut Vladimir Putinin käsikirjoituksen sisällä, vaikkei julkisesti. Unkarista voi odottaa kuitenkin nopeita käänteitä, tarvittaessa.

Puolustusministeri Häkkänen: Ruotsalaisia herätellään varoituksilla sodasta – "Suomalaisetkin tiedostavat millainen maa tuossa naapurissa on"

210 vuotta sodasta

Ruotsissa on viime aikoina puhuttu huolestuneesti jopa sodan mahdollisuudesta. Sellainen on monisukupolvisesti vierasta, jääkylmä pulahdus Itämereen.

Pääministeri Kristersson puhui eilen illalla askeleen ottamisesta lähemmäksi Natoa Ankaran äänestyksen jälkeen. Se on käytännön opettamaa. Eikä historia ole täysin kiertänyt Ruotsia, vaikka Ruotsi itse on kävelemässä täysijäseneksi länsiyhteisöön, johon se on aina kuulunut.