Helena Petäistön kolumni: Kaatuuko Turkin itsevaltias tuittupää ja mitä se muuttaisi?

Kaukana ovat ajat ihannemaa Suomesta

Kun kysyin, milloin hän on käynyt Suomessa, vastaus kuului: "En koskaan." Mutta hän kuului niihin sukupolviin, joille luetettiin Turkin kouluissa kirjaa Valkoisen liljan maa niin kuin meillä Seitsemää veljestä. Kirjan kuvailema ihannemaa oli Suomi.

Suomi kannatti Turkin EU-jäsenyyttä

Erdogan karisti Turkki-illuusiot

Sitä paitsi vain kolme prosenttia Turkin pinta-alasta kuuluu Eurooppaan, loput on Aasiaa. Muista EU:n jäsenehdoista Turkki on loitontunut sinne asti, missä turkinpippuri kasvaa.

Diktaattorin ottein Turkkia hallitseva, median vaientanut, oikeuslaitoksen alistanut ja vastustajansa vankilaan heittänyt, Putinin kanssa veljeilevä sekä EU:lle ja Natolle uhitteleva, Erdogan on karistanut Suomessakin Turkki-illuusiot aikoja sitten.

Nyt on siis tultu tilanteeseen, jossa Turkki kuuluu maailman mafiavaltioiden joukkoon ja jonka 20 vuotta sitten pääministeriksi demokraattisesti valittu Erdogan kuuluu nykyään maailman diktaattorien aina vain sankempaan sakkiin ja lisäksi aivan Euroopan porteilla.

Erdoganin kerrotaan sanoneen, että demokratia on kuin raitiovaunu; kun päämäärä on saavutettu siitä voi hypätä pois. Sen hän on tehnyt sumeilematta.