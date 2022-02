Olympiatähti muutti mielensä – poseeraa alasti Playboyssa: "En olisi aiemmin voinut kuvitellakaan"

Flock, 32, on mahakelkkailun maailmancupin kaksinkertainen kokonaisvoittaja. Hän on myös kolminkertainen Euroopan mestari, joka on saavuttanut kaksi MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin. Olympialaisiin hän on osallistunut aiemmin kahdesti, ja viimeksi Pyoengchangissa neljä vuotta sitten hän sijoittui mahakelkkailussa neljänneksi.