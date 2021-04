Amnesty: Koronapandemia heikensi Suomen ihmisoikeustilannetta

– Myös Suomessa korona on tehnyt rakenteellisen epätasa-arvon näkyväksi. Pandemian aikana ja sen jälkeen on erityisen tärkeää satsata ihmisoikeuksien turvaamiseen ja epätasa-arvoisten rakenteiden purkamiseen. Jokaisen poliittisen päätöksen ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava kuntatasolla, lainsäädännössä ja valtion budjetissa, sanoo Amnestyn Suomen-osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.