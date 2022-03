Amnesty: Venäjän sotatoimet Ukrainassa pohjaavat järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin Euroopassa

Amnesty International toteaa vuosiraportissaan, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa pohjaavat järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Hyökkäys Ukrainaan on ihmisoikeusjärjestön mukaan räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus, ja sotatoimille otollisen maaperän on luonut ihmisoikeuspuolustajien, riippumattoman median ja kansalaisyhteiskunnan hiljentäminen.

– Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama ihmisoikeuskatastrofi on jatkumoa liikehdinnälle, joka on muovannut Eurooppaa järkyttävään suuntaan viimeisen vuoden aikana. Eurooppalaiset valtiot ovat olleet täydellisen kyvyttömiä puuttumaan kasvavaan eriarvoisuuteen ja autoritaaristen johtajien harjoittamaan sortoon, mikä on johtanut ihmisoikeuksien merkittävään heikentymiseen, sanoo Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro tiedotteessa.