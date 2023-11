Sullivan: Yhdysvaltain kongressin on hyväksyttävä Ukrainalle annettava apu – MTV seuraa Ukrainan sotaa

6.11: Sullivan: Yhdysvaltain kongressin on hyväksyttävä Ukrainalle annettava apu

Yhdysvaltain kongressin on mahdollisimman pian hyväksyttävä Valkoisen talon ehdotus Ukrainalle annettavasta avusta, sanoi Valkoisen talon kansallinen turvallisuusneuvoja Jake Sullivan maanantaina. Asiasta kirjoittaa ukrainalaislehti The Kyiv Independent .

Sullivanin mukaan maan presidentti Joe Biden on toimittanut kongressille rahoituspyynnön Ukrainalle, Israelille ja Yhdysvaltain rajaturvallisuudelle.

Sullivan sanoi myös, että rahoituksen puute on jo vaikuttanut Ukrainan kykyyn puolustautua Venäjän täysimittaista hyökkäystä vastaan.

Venäjä on viime aikoina vahvistetusti edennyt Itä-Ukrainan Avdijivkan kaupungin ympäristössä.

Venäjän hyökkäysoperaation tempo Avdijivkassa kiristyi viime viikon perjantaina ja lauantaina, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Näiden iskujen tavoitteena oli pikemminkin varmistaa aiemmat saavutukset kuin huomattavasti edetä lisää, ISW tarkentaa.