Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnansovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen.
OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan.
Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnansovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen.