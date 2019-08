Ammattikalastajat haluavat suojella saimaannorppaa, mutta eivät verkkokalastuskiellolla – "Kansalaisaloitteen tekijät eivät ole tilanteen tasalla"

– Heillä on nyt se ongelma, että he joutuvat kahden ja puolen kuukauden ajaksi laittamaan niin sanotusti kalakaupan kiinni. Heillä ei ole toimittaa asiakkaille kalaa, kun verkkokalastuskiellot ovat voimassa huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Siinä on mietittävä vaihtoehtoisia keinoja, Härkönen sanoo.