Norpat jonottavat Saimaalla apukinoksiin, jotta pesintä onnistuisi – "Ilmastonmuutos on uusi, iso uhka"

Vaikka Suomessa on saatu nauttia viimeisten viikkojen aikana runsaasta lumesta, Saimaalla tilanne ei tyydytä. Hyvä lumitilanne on ratkaisevaa uhanalaisen saimaannorpan lisääntymiselle, sillä norppa synnyttää kuuttinsa lumikinokseen kaivamaansa luolamaiseen pesään.

Kinoksia on lupa tehdä 14. helmikuuta saakka. Sen jälkeen kolaaminen on lopetettava, jottei kuuttien syntymistä häiritä.

Suojelutoimet jakavat mielipiteitä

Saimaannorppa on uhanalainen laji, mutta lajin kanta on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla parilla sadalla ja on nyt noin 430 yksilöä. Tämä on osittain kalastusrajoitusten ansiota.