Amin Asikainen lyttäsi Mike Tysonin ja Jake Paulin suoritukset – Youtube-tähden uhoilu sai suomalaislegendan nauramaan: "Ei tuohon voi sanoa mitään"

Lauantainen voitto oli 27-vuotiaalle Paulille hänen ammattilaisuransa 11:s. Paul on toistaiseksi otellut pääosin entisiä UFC-tähtiä vastaan. Paulin ammattilaisuran toistaiseksi ainoa tappio tuli vuoden 2023 helmikuussa, kun hän taipui Tyson Furyn veljelle Tommy Furylle .

Vaikka 20,8 miljoonaa Youtube-tilaajaa omaava Paul on viime vuosina rymistellyt vauhdilla myös nyrkkeilykansan tietoisuuteen, ei Asikainen ole vielä vaikuttunut jenkki-iskijän taidoista.

Paul on jo pidemmän aikaa piikitellyt sanallisesti ylemmän keskisarjan supertähteä Canelo Alvarezia . Uhoa täynnä ollut Paul on aiemmin kertonut haluavansa haastaa seuraavaksi juuri Alvarezin. Paul kommentoi aihetta myös ottelun jälkeen.

– Canelo tarvitsee minua. En edes yritä haastaa häntä tässä. Hän tietää haluavansa kunnon palkkapäivän ja tietää, missä rahamies on, Paul kommentoi kehähaastattelussa ottelun jälkeen.

– Aika alokasmaisia virheitä hän (Paul) tekee. Hän on tuollainen junioritason nyrkkeilijä. Ei ainakaan tuon matsin perusteella pysty puhumaan mistään oikeasta nyrkkeilijästä. Se oli huonompi kuin aiemmissa otteluissa. Jotenkin hän näytti huonommalta. Toki kahden minuutin erät ja isot hanskat voi hämätä, Asikainen jatkaa.

– Kyllä aina tuollainen hypetys tekee hyvää lajille. Mutta kyllä oikea nyrkkeily on asia erikseen. Kyllä oikeaa ammattinyrkkeilyä on livenä paljon mukavampi katsoa, ja se antaa paljon enemmän maallikollekin. Näkee, miten ne liikkeet menevät oikeasti ja miten hienoa huippunyrkkeily on parhaimmillaan, Asikainen sanoo.