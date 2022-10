Amerikkalaisnainen haastoi kosmetiikkajätin oikeuteen syövän vuoksi: "28-vuotiaana menetin haaveeni äitiydestä"

L’Oréal sekä monia muita kosmetiikka-alan yrityksiä on joutunut vakavien syytösten kohteeksi sen jälkeen, kun amerikkalaistutkijat havaitsivat yhteyden säännöllisen hiustensuoristajien käytön sekä kohtusyövän välillä .

Mitchellin tapauksen lisäksi Yhdysvalloissa on nostettu kaksi erillistä kannetta kosmetiikkayrityksiä vastaan samasta syystä.

Hormonitasapainon häiriöt yhteydessä syöpään

Copyright (c) 2021 Andrey_Popov/Shutterstock.

The Journal of the National Cancer Institute -lehdessä viime viikolla ilmestyneessä tutkimuksessa kohtusyövän ja hiustuotteiden yhteyttä selitettiin nimenomaan kosmetiikan mahdollisesti sisältämillä hormonihäiriköillä. Hormonitasapainon häiriöiden tiedetään lisäävän kohtusyövän riskiä.