"Älytöntä ylikuluttamista kirppiksillä" – Elli laski vaatteensa ja päätti osallistua Tiktok-haasteeseen

Elli Leppiniemi on ollut nyt yli vuoden ajan ostamatta yhtäkään vaatetta, edes käytettyä. Haasteen tarkoituksena on ollut osoittaa, että tarvetta uusille vaatehankinnoille ei oikeasti ole.

– Jos vaatekaapista löytyy jo toista sataa vaatekappaletta, niin kuin monella suomalaisella löytyy, niin eihän se tarve voi silloin olla todellinen. Kyse on usein tarpeen sijaan halusta pysyä trendien mukana, sanoo Leppiniemi.

Yli 400 päivää ostolakossa

Nyt Leppiniemi on ollut yli 400 päivää ostolakossa, ja tarkoituksena on jatkaa sitä ainakin vielä vuoden loppuun saakka. Haasteen säännöt ovat olleet selkeät. Vaatteita ei ole saanut ostaa lainkaan, ei uutena eikä käytettynä. Sukkien, alusvaatteiden ja kenkien ostaminen on ollut sen sijaan sallittua.