Alusvaatemalli Fifan keulakuvaksi – Gianni Infantino puolustaa kritisoitua valintaansa: "Tuntee heti hänen lämpönsä"

Fifaa on kritisoitu ensi kesän MM-kisojen osalta myös yhteistyökumppaneiden takia. Visit Saudi, eli Saudi-Arabian valtio on naisten MM-kisojen yksi sponsoreista. Asia on aiheuttanut kritiikkiä, koska Saudi-Arabiassa naisten yhteiskunnallinen asema on yksi maailman huonoimmista.