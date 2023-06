Altavastaajasta puheenjohtajaksi: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on yksinhuoltajaäiti, jonka nousu eduskuntaan yllätti hänet itsensäkin

Virta on yllättänyt puolueen aiemminkin

32-vuotias Virta on yllättänyt puolueen tosin aiemminkin. Virta valittiin kansanedustajaksi ensiyrittämällä vuonna 2019. Hänen vaalibudjettinsa oli tuolloin suhteellisen pieni, alle 2 500 euroa. Hän ohitti sillä puolueen monia ehdokkaita alueen keskuskaupunki Turusta. Tiettävästi Virta ei ollut saapunut aluksi edes vihreiden vaalivalvojaisiin. Hän kertoi Turun Sanomien haastattelussa vaali-iltana, että tulos yllätti hänet itsensäkin. Hän oli ja on edelleen puolueen ainoa kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Virta on istunut Kaarinan kaupunginvaltuustossa vuodesta 2017. Hän liittyi puolueeseen vaalien alla ja oli jo silloin puolueen paikallinen ääniharava. Virta on uusinut paikkansa vihreiden paikallisen listan kärjessä myös myöhemmissä eduskunta-, alue- ja kuntavaaleissa. Tämän kevään eduskuntavaaleissa Virta nosti tulostaan runsaaseen 5 500 ääneen.

Yksinhuoltaja ja entinen yrittäjä

Tukijoidensa karismaattiseksi luonnehtima Virta on sanonut haluavansa osoittaa, miten puolue koostuu erilaisista ihmisistä.



Itseään Virta on luonnehtinut duunariperheen kasvatiksi, sillä hän on rekkakuskin ja lastenhoitajan tytär. Virta on myös kertonut julkisuudessa jääneensä yksinhuoltajaksi turvattoman parisuhteen jälkeen. Hänen tyttärensä syntyi kuukausia ennen Virran valintaa eduskuntaan.



– Omien kokemuksieni kautta tiedän todella, mikä merkitys vahvalla hyvinvointivaltiolla on, Virta luonnehtii vihreiden verkkosivuilla.



Koulutustaustaltaan Virta on kasvatustieteiden maisteri. Hän työskenteli sivutoimisena terapia- ja opetusalan yrittäjänä parin vuoden ajan ennen nousuaan eduskuntaan.



Virta on puolueen historian toinen puheenjohtaja Varsinais-Suomesta. Myös Ville Niinistö aloitti poliittisen uransa Kaarinassa ennen muuttoaan naapurikaupunki Turkuun.



Uusi puheenjohtaja pitää huomenna ensimmäisen linjapuheensa Seinäjoelle kokoontuneelle puolueväelle.