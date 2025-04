Tampere siirtyy "Bile-Ilmarin" komentoon – tällainen on ollut eduskunnan nuorimman matka valtaan

Ilmari Nurmisesta tulee Tampereen pormestari. Kolmannen kauden kansanedustaja sanoo haluavansa kaupungista tasa-arvoisen ja avoimen.

Tampereella valta vaihtuu kuntavaalien myötä, kun SDP nousi kaupungin suurimmaksi puolueeksi ohi kokoomuksen 29 prosentin ääniosuudella. Paikkoja demarit saavat kaupunginvaltuustoon 20, mikä on kolme enemmän verrattuna edellisiin kuntavaaleihin.

Kaupungin johdossa tapahtuu myös sukupolvenvaihdos, kun SDP:n 34-vuotias kansanedustaja Ilmari Nurminen nousee pormestariksi. Hän sai kuntavaaleissa runsaat 7 200 ääntä, kun tärkein kilpakumppani ja nykyinen pormestari Kalervo Kummola (kok.) sai tyytyä runsaaseen 5 700 ääneen.

Vaalitulosta on pidetty protestina hallituksen harjoittamalle politiikalle. Tähän viittasi vaali-iltana myös Ilmari Nurminen kommentoidessaan tulosta MTV Uutisille. Hän korostaa haluavansa olla kaikkien tamperelaisten pormestari.

– Ihmiset halusivat äänestämällä osoittaa, että eriarvoistava politiikka ei nauti heidän luottamustaan. Pormestarikamppailussa nostin vahvasti esiin omia arvojani uuden ajan pormestarina. Haluan, että Tampere on tasa-arvoinen, avoin ja kaikista huolen pitävä kaupunki.

Sastamalasta Tampereelle ja heti valtuuston johtoon

Ilmari Nurminen on toiminut päättyneellä valtuustokaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Virallisesti tamperelainen hän on kuitenkin ollut vasta viitisen vuotta. Alun perin hän on Sastamalasta, jossa hän nousi kaupunginhallituksen jäseneksi vuonna 2013 vain 22-vuotiaana.

Seuraava askel olivat eduskuntavaalit 2015, joissa Nurminen tuli valituksi runsaalla 5 000 pirkanmaalaisella äänellä. 24-vuotiaana hän oli eduskunnan nuorin edustaja. Hän on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sekä Kelan valtuuston jäsen.

Nurminen on profiloitunut varsinkin sosiaali- ja terveysasioissa sekä vanhustenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Sote-poliitikko ja "Bile-Ilmari"

Politiikan kovien sisältökysymysten ohella Nurmisesta muistetaan usein mainita, että hän toimii myös eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtajana. Tässä ominaisuudessa hän osallistui myös pääministerin virka-asunnolla järjestettyihin musiikkialan edustajien illanviettoihin vuonna 2021.

Tilaisuuksista ja niihin liittyvistä kohuista lähtien Nurmiseen on liitetty julkisuudessa lempinimi Bile-Ilmari.

Ilmari Nurminen on läheinen ystävä entisen pääministerin ja SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin kanssa, mikä ei ole jäänyt ulkopuolisilta huomaamatta.

Puolueen kirkkain tähti Marin antoi näkyvästi tukensa Nurmiselle myös päättyneen pormestarikampanjan aikana. MTV:n Tulosillan haastattelussa hän kiersi kysymyksen Marinin tuen merkityksestä.

– Kampanjoin omana itsenäni ja omilla arvoillani rohkeasti edestä. Sain vahvasti ja laajasti ihmisiltä tukea. Saamani viestit kertovat siitä, että ihmiset ovat olleet sydämellä mukana ja olen siitä kiitollinen, Nurminen totesi.

Ilmari Nurminen on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti. Runsas kuukausi sitten hän kertoi Instagramissa kihlauksestaan Aapo Hettulan kanssa.