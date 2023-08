Alma Hätöseltä koskettava kirjoitus menettämisen pelosta ja onnellisuudesta: "Valo ja varjo kulkee vierekkäin aina"

– Ja hyväksymään sen, kuinka vähän mulla on kontrollia asioihin, joita tapahtuu ympärilläni. Tuntuu, että tapahtumia ja haastavia tilanteita on oikein tuotu tarjottimella eteen, että ”mitäpä, jos kohtaisit ja käsittelisit nämä asiat ja niiden herättämät tunteet vihdoinkin”, Hätönen kirjotti.

View this post on Instagram

Kaiken tämän rinnalla juontajalla on ollut huolettomia hetkiä ja paljon rakkautta. Hän on myös kihlautunut puolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa heinäkuun lopussa.

– Hyvin tätä kesää kuvaa se, että samana erityisenä ja onnellisena päivänä, kun menimme katsomaan kihlasormuksia, itkin aamiaisella kahvilassa peloissani rakkaalle ystävälleni, että ”mitä, jos mä menetän kaikki”. Aika hyvin on ollut vähän kaikkea tässä kesässä. Onnellisuus ei ole mulle sitä, että kaikki on hyvin koko ajan. Onnellisuus tulee mulle siitä, että vaikka on haasteita, kuten elämässä usein on, niin on myös niin paljon hyvää ja kaunista. Valo ja varjo kulkee vierekkäin aina, Hätönen kirjoitti.