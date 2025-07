Alma Hätönen pyysi siskoltaan yhtä asiaa ennen tämän kuolemaa – tänään se toteutui

Radiojuontaja Alma Hätönen jakoi koskettavan päivityksen. Hän kertoo, että hänen mökillään tapahtui jotain sellaista, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut.

Radiojuontaja Alma Hätönen kertoo koskettavasta tapahtumasta hänen mökillään. Hän kertoo, että tänään tapahtui jotakin, mitä ei ole koskaan ennen käynyt.

– Sanoin aikanaan edesmenneelle siskolleni, että lähetä minulle joutsenia, niin tiedän sinun olevan lähellä. Ja tänään ensimmäistä kertaa koskaan kokonainen joutsenperhe tuli aivan yllättäen mökin pihaan.

– Jokainen uskoo, mihin uskoo, mutta minulle nämä hetket on aivan maagisia, lohdullisia ja valtavan merkityksellisiä, Hätönen kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hätösen Eeva-sisko menehtyi syöpään lokakuussa 2022 vain 39-vuotiaana. Menetys oli traaginen ja yllättävä, sillä syöpä todettiin vain kuukautta aikaisemmin.

Hätönen kertoi MTV Uutisille vuonna 2023, että hän uskoo vahvasti esimerkiksi henkimaailmaan, erilaisiin energioihin ja muihin usein yliluonnollisiksi miellettyihin asioihin. Hän on tuntenut siskonsa läsnäolon myös tämän kuoleman jälkeen.

– On ollut sellaisia pieniä hetkiä, joissa siskoni on muistutellut, että ei hätää, hän on täällä toisella puolella, hän sanoi.