Alma avautuu Veitolalle välirikostaan Anna-siskon kanssa: "Se oli pahin ero, mitä olen koskaan kokenut"

– Muistan, että kiertuemanagerini kertoi, että Annan ei pitäisi olla täällä. Se ei haluaisi olla täällä. Teillä on koko ajan riitoja. Sinä et voi hyvin eikä Annakaan voi hyvin. Esitin, että kaikki on hyvin ja meillä on hauskaa. Bailataan ja tehdään kaikkea kivaa. Mutta samalla olin silleen, että Anna sun on pakko tulla, että en minä uskalla mennä yksin lavalle.